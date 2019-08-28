Участок голубой ветки московского метро закроют на выходные

В Московском метро на выходные закроют участок Филевской линии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичной подземки.

Как отмечается, речь идет об участке между станциями «Киевская» и «Кунцевская».

Уточняется, что не будет движения поездов по данному участку 31 августа и 1 сентября.

Согласно пресс-службе, в этот период пассажиры могут доехать до закрытых станций на бесплатных компенсационных автобусах КМ.

Ранее сообщалось, что движение поездов на одном пути МЦК парализовано.