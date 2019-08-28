Очевидица обрушения здания в Новосибирске рассказала подробности происшествия

В Новосибирске жительница соседнего дома рассказала подробности инцидента, который произошел на стройке. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, окно ее квартиры выходит на стройку.

Она отметила, что видела, как спасатели из-под завалов извлекли одного рабочего.

«У меня на стройку выходит окно, и я видела, как вынесли мужчину с наложенной шиной», — уточнила женщина.

Она уточнила, что при разрушении стены здания задрожал соседний дом.

Ранее сообщалось, что под завалами обрушившегося здания оказались 12 человек. После этого появилась информация, что, по крайней мере, двое из них погибли.

СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ».