Вышинского освободили в Киеве

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РИА «Новости»

Главреда »РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского освободили из-под стражи в Киеве.

Об том сообщает РИА «Новости».

Киевский апелляционный суд постановил освободить Вышинского под личное поручительство. Таким образом ходатайство защиты было удовлетворено.

Он был освобожден в зале суда.

Ранее Вышинский пообещал добиваться снятия с себя обвинений.