Владельца отказавшейся обслуживать геев пекарни оштрафовали в Кемерово

В Кемерово суд оштрафовал владельца пекарни Антона Ипатова, который отказался обслуживать геев. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на постановление, размещенном на сайте суда.

До этого СМИ сообщили, что на входе в пекарню Ипатова было вывешено объявление, в котором с использованием нецензурной лексики говорилось, что людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией вход запрещен.

По словам самого мужчины, он вывесил данную табличку, исходя из личных убеждений. Он пояснил, что для него «все неестественное ему чуждо».

Уточняется, что суд признал его виновным по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и назначил штраф в размере 10 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Кемерово закрыли гомофобную пекарню.