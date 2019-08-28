87 тысяч человек остались без электричества в Якутии

В Якутии приблизительно 87 тысяч человек остались без электричества. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы Минэнерго России.

Как отмечается, причиной инцидента стало отключение трансформатора.

«При ремонте автотрансформатора АТ-1 действием защит отключился автотрансформатор АТ-2», — уточнили в ведомстве.

Как подчеркивается, электричество пропало в Вилюйском и Верхневилюйском районах, а также на предприятиях местной промышленности.

На настоящий момент проводятся аварийно-восстановительные работы.

Ранее несколько улиц Владивостока остались без электричества из-за ливней.