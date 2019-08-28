Два человека погибли из-за пожара на заводе в Нижнем Новгороде
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Двое человек погибли, еще один пострадал в результате пожара на заводе «Красное Сормово» в Нижегородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.
Как отмечается, пострадавшими оказались трое работников судоверфи, один из них выжил.
По данному делу создана специальная комиссия, которая расследует обстоятельства произошедшего.
Известно, что пожар начался в 08.23 на строящемся сухогрузе проекта RSD59 из-за вспышки кислорода.
Информации о других пострадавших не приводится.
Ранее сообщалось, что два человека погибли при обрушении дома в Новосибирске.