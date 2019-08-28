Два человека погибли из-за пожара на заводе в Нижнем Новгороде

Двое человек погибли, еще один пострадал в результате пожара на заводе «Красное Сормово» в Нижегородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Как отмечается, пострадавшими оказались трое работников судоверфи, один из них выжил.

По данному делу создана специальная комиссия, которая расследует обстоятельства произошедшего.

Известно, что пожар начался в 08.23 на строящемся сухогрузе проекта RSD59 из-за вспышки кислорода.

Информации о других пострадавших не приводится.

Ранее сообщалось, что два человека погибли при обрушении дома в Новосибирске.