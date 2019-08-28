Мужчина открыл стрельбу на детской площадке в Петербурге

Сотрудники полиции задержали мужчину, который открыл стрельбу на детской площадке в Петербурге. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Как отмечается, после задержания правоохранительные органы обнаружили в квартире у 48-летнего мужчины свыше 150 патронов.

Кроме того, в квартире был найден обрез ружья, а также снаряженный магазин к ружью.

Уточняется, что против задержанного возбудили дело по статье «Хулиганство».

Также решается вопрос о возбуждении дела по факту незаконного оборота оружия. Как выяснилось, задержанный уже имеет судимость за аналогичное преступление.

Ранее стрельба произошла на детской площадке в Нью-Йорке.