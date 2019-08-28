Пульт от телевизора стал причиной смерти британца
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Никола Таунсенд, жительница Великобритании совершила убийство своего 78-летнего отца пультом дистанционного управления от телевизора. Об этом информирует The Mirror.
Сообщается, что женщина разгневалась и бросила в отца пульт от телевизора, ранив его в голову.
Как стало известно, после этого она толкнула мужчину с дивана. Он упал с него и сломал несколько ребер.
Отмечается, что мужчину госпитализировали, однако через 12 дней он умер из-за пневмонии.
По имеющейся информации, Таунсенд уже предъявили обвинение в непредумышленном убийстве.