Пульт от телевизора стал причиной смерти британца

Никола Таунсенд, жительница Великобритании совершила убийство своего 78-летнего отца пультом дистанционного управления от телевизора. Об этом информирует The Mirror.

Сообщается, что женщина разгневалась и бросила в отца пульт от телевизора, ранив его в голову.

Как стало известно, после этого она толкнула мужчину с дивана. Он упал с него и сломал несколько ребер.

Отмечается, что мужчину госпитализировали, однако через 12 дней он умер из-за пневмонии.

По имеющейся информации, Таунсенд уже предъявили обвинение в непредумышленном убийстве.