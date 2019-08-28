В среду в Москве ожидается до +18°С

Синоптики сообщили, какая погода ожидается в Москве в среду, 28 августа.

По данным Гидрометцентра, в столице наступит небольшая облачность.

Столбик термометра в среду будет колебаться от +16°С до +18°С.

По информации синоптиков, осадков в этот день не ожидается.

Стало известно, что ветер в столице подует северный. Его порывы могут достигать от 5 до 10 м/c. При этом местами ветер подует до 15 м/c.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.