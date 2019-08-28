В среду в Москве ожидается до +18°С
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Синоптики сообщили, какая погода ожидается в Москве в среду, 28 августа.
По данным Гидрометцентра, в столице наступит небольшая облачность.
Столбик термометра в среду будет колебаться от +16°С до +18°С.
По информации синоптиков, осадков в этот день не ожидается.
Стало известно, что ветер в столице подует северный. Его порывы могут достигать от 5 до 10 м/c. При этом местами ветер подует до 15 м/c.
Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.