Росстат заявил о рекордном падении числа разводов и свадеб в России за последние 30 лет

Росстат сообщил, что число браков и разводов в России опустилось до рекордного минимума за последние 30 лет. Об этом сообщает РИА «Новости»

Сообщается, что на одну тысячу человек в 2018 году пришлось 4 развода. Всего в этот календарный период распались 583 942 семьи.

Как отмечается, меньше всего разводов за последние 30 лет случилось только в 1990 году. Тогда на одну тысячу человек приходилось 3,8 разрывов брачных уз.

Специалисты связывают такие показатели с тем, что официально регистрировать вступать в брак люди начали в более зрелом возрасте. Кроме того, многие состоят в отношениях без печати в паспорте.