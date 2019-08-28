На юге Москвы случился пожар в многоэтажке
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В жилом 24-этажном доме на юге Москвы случился пожар. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на столичный главк МЧС России.
Как стало известно, инцидент произошел в доме № 94 по Каширскому шоссе.
Сообщается, что из-за случившегося из дома эвакуировали 140 человек.
По поступившим данным, пострадавших нет.
Согласно полученной информации, в доме с 12 по 24 этажи горели кабели. Пожар охватил площадь размером в 42 погонных метра.
Как отмечается, возгорание ликвидировано.