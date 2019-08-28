На юге Москвы случился пожар в многоэтажке

В жилом 24-этажном доме на юге Москвы случился пожар. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на столичный главк МЧС России.

Как стало известно, инцидент произошел в доме № 94 по Каширскому шоссе.

Сообщается, что из-за случившегося из дома эвакуировали 140 человек.

По поступившим данным, пострадавших нет.

Согласно полученной информации, в доме с 12 по 24 этажи горели кабели. Пожар охватил площадь размером в 42 погонных метра.

Как отмечается, возгорание ликвидировано.