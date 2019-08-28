В Китае обезьяна пыталась сбежать из зоопарка с помощью орудия труда

В зоопарке китайской провинции Хэнань обезьяна пыталась совершить побег из зоопарка, применив орудие труда в виде заостренного камня. Видео случившегося выложило издание South China Morning Post.

В ролике видно, как обезьяна попробовала разбить стекло вольера камнем. Примат несколько раз ударил по ограждению, вследствие чего оно сильно потрескалось.

Как показано в ролике, стекло не разбилось, а сама обезьяна отбежала от него.

По словам работников зоопарка, данный примат умнее своих сородичей.

Они отмечают, что эта обезьяна является единственной, кто применяет для раскалывания орехов.