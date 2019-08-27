Нормы поведения учителей в соцсетях разработали в России

В России разработали нормы поведения учителей в социальных сетях и интернете. Регламентированный документ создали специалисты Министерства просвещения страны совместно с общероссийским профсоюзом работников образования, пишут «Известия».

Стоит отметить, что учителям не рекомендуют постить в соцсетях информацию, которая может навредить здоровью и развитию детей. В частности, имеется в виду размещение порнографии, нецензурной лексики, способов самоубийства, пропаганды спиртных напитков и наркотиков и т.д.

В документе не указывается, что преподавателям нельзя фотографироваться в купальнике и размещать снимки в интернете.

По данным издания, в настоящее время документ уже направили региональным властям. Он называется «Примерное положение о нормах профессиональной этики педагогических работников».

Ранее сообщалось, что учительницу из Барнаула уволили за фото в купальнике.