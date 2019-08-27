Следователи расследуют смерть ребенка-инвалида в подмосковном детдоме

Российский Следственный комитет займется делом по факту смерти ребенка с ДЦП в подмосковном интернате. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на сообщение СК.

Стоит отметить, что шестилетний ребенок с детским церебральным параличом умер в детском доме Сергиева Посада. За день до смерти ему звонил отец и хотел забрать сына из интерната, но не успел. Через сутки малыш уже умер.

Планируется, что следователи расследуют дело смерти ребенка и узнают подробности трагедии. Они опросят персонал заведения и проверят медицинские документы по ребенку.

Известно, что в СКР обратился отец мальчика с просьбой узнать правду о смерти сына.

Ранее сообщалось, что главу тюменского дома-интерната уволили за похороны ветерана в мешке.