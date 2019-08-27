Власти Башкирии проведут проверку после недопуска девушки-инвалида в автобус

Глава госсобрания-курултая Уфы Константин Толкачев проинформировал о том, что комитет регионального парламента по здравоохранению рассмотрит инцидент со слепой девушкой, которую не пустили в автобус из-за собаки-поводыря. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно имеющейся информации, вместе с девушкой была ее маленькая дочь.

«Это вопиющий случай, когда нарушаются права инвалидов», — заявил Толкачев.

Он добавил, что в законодательстве есть все необходимые нормы, которые обеспечивают доступность транспортных средств для инвалидов. Толкачев заявил о необходимости донести эту информацию до всех водителей.

Ранее сообщалось, что мужчина, которого подожгли в одном из московских дворов, оказался инвалидом.