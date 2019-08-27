В Таиланде нашли 128-летнего долгожителя

На северо-востоке Таиланда человек по имени Он Парнчомпху заявил, что ему 128 лет. Об этом сообщает The Thaiger.

Согласно имеющейся информации, мужчина живет в деревне Монсомбун. Дата рождения в его удостоверении личности — 9 апреля 1891 года. Он появился на свет по время правления короля Сиама Рамы V.

«Если возможно, я бы хотел дожить до своего 200-ого дня рождения», — сказал Парнчомпху.

Уточняется, что секретом долголетия он назвал здоровую еду и физические упражнения. Его супруге 70 лет, у пары семь детей и 11 внуков.

Ранее сообщалось, что столетняя женщина рассказала миру секрет долголетия.