Пять новых островов появились в России

На архипелаге Земля Франца-Иосифа в Арктике группа Северного флота обнаружила пять новых островов в Карском море, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу флота.

Как рассказали члены экспедиции, площадь островов варьируется от 900 до 54,5 тыс. кв. м. Они расположены в бухте Визе. Уточняется, что новые географические объекты сфотографировали и описали. Они войдут в состав российской территории.

«На новых островах проведена топографическая съемка», — подчеркивается в пресс-службе.

Отмечается, что специалисты впервые нашли эти острова в 2016 года при анализе спутниковых снимков.

Тогда, вероятно, их не было видно из-за того, что их закрывал ледник.

Ранее сообщалось, что Польша построит остров в Калининградском заливе.