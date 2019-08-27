На Урале два хирурга передумали увольняться после встречи с властями региона
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На Урале два хирурга решили не увольняться после встречи с министром здравоохранения Свердловской области Андреем Цветковым. Об этом сообщили в медучреждении, передает РИА «Новости».
До этого стало известно о массовом увольнении хирургов в Нижнем Тагиле из-за высокой нагрузки и маленькой зарплаты.
Отмечается, что во время встречи министр беседовал с каждым врачом по отдельности.
Уточняется, что ведомство также направило в больницу комиссию, которая проверит информацию о нарушении трудовых прав хирургов.
Ранее сообщалось, что Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале.