На Урале два хирурга передумали увольняться после встречи с властями региона

На Урале два хирурга решили не увольняться после встречи с министром здравоохранения Свердловской области Андреем Цветковым. Об этом сообщили в медучреждении, передает РИА «Новости».

До этого стало известно о массовом увольнении хирургов в Нижнем Тагиле из-за высокой нагрузки и маленькой зарплаты.

Отмечается, что во время встречи министр беседовал с каждым врачом по отдельности.

Уточняется, что ведомство также направило в больницу комиссию, которая проверит информацию о нарушении трудовых прав хирургов.

Ранее сообщалось, что Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале.