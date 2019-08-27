В СК возбудили второе уголовное дело в отношении экс-министра Абызова
close
СК возбудил новое уголовное дело по факту незаконного предпринимательства против экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом рассказал его адвокат, сообщает ТАСС.
Отмечается, что Абызов обвиняется по ст. 289 УК «незаконное участие в предпринимательской деятельности».
Уточняется, что обвинения бывшему министру пока не предъявлены.
До этого стало известно, что экс-чиновника обвиняют в организации преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что суд наложил арест на 20 млрд рублей Абызова.