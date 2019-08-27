Детеныш японской макаки родился в Московском зоопарке
У пары японских макак в московском зоопарке родился детеныш. Об этом сообщается в инстагреме учреждения.
Отмечается, что малышу уже исполнилось полтора месяца. Его вес составляет около 1 кг.
Уточняется, что другие макаки относятся к новому члену группы с любопытством и заботой.
«Малыш с каждым днем становится все более самостоятельным. Он пробует взрослую пищу и знакомится с сородичами», — рассказали сотрудники зоопарка.
Поясняется, что японские макаки живут в Московском зоопарке с 1978 года и пользуются популярностью у посетителей, благодаря своей активности и изобретательности.
Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке родились сурикаты.