Детеныш японской макаки родился в Московском зоопарке

У пары японских макак в московском зоопарке родился детеныш. Об этом сообщается в инстагреме учреждения.

Отмечается, что малышу уже исполнилось полтора месяца. Его вес составляет около 1 кг.

Уточняется, что другие макаки относятся к новому члену группы с любопытством и заботой.

«Малыш с каждым днем становится все более самостоятельным. Он пробует взрослую пищу и знакомится с сородичами», — рассказали сотрудники зоопарка.

Поясняется, что японские макаки живут в Московском зоопарке с 1978 года и пользуются популярностью у посетителей, благодаря своей активности и изобретательности.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке родились сурикаты.