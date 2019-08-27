Несколько улиц Владивостока остались без электричества из-за ливней
Несколько улиц Владивостока остались без света из-за ливней. Об этом сообщают местные власти, передает РИА «Новости».
Отмечается, что в городе произошло аварийное отключения двух подстанций в результате сильных дождей.
Уточняется, что свет отключили в домах, расположенных на улицах Пацаева, Сахалинская, Добровольского, Волкова, Баляева и Космонавтов.
Ранее сообщалось, что из-за мощных ливней во Владивостоке и Приморье объявлено штормовое предупреждение.