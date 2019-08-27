Власти Японии ввели ограничения на восхождение после гибели россиянки на Фудзи

После гибели россиянки на горе Фудзи власти Японии ввели ограничения на восхождение. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что после происшествия был закрыт путь восхождения от дома, где останавливаются альпинисты, до вершины горы. Это было сделано для того, чтобы проверить безопасность дороги восхождения. Уточняется, что в настоящее время маршрут вновь открыт.

Поясняется, что власти Японии также ввели дополнительные меры по обеспечению безопасности на пути восхождения. Так, обочины маршрута на гору были ограждены канатами, чтобы туристы и альпинисты не выходили за границы существующего маршрута на Фудзи.

Ранее сообщалось о смерти россиянки при восхождении на гору Фудзи в Японии. Девушка погибла из-за обрушения на нее камня.