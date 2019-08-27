34 млн россиян оказались в «квалификационной яме»

Названо число россиян, чьи квалификационные навыки являются избыточными или недостаточными для выполняемой ими работы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что эти условия называются «квалификационной ямой» и в нее попадает 34 млн граждан России.

Данная проблема, по мнению ряда специалистов, носит глобальный характер на рынке труда.

Уточняется, что всего доля работников в мире, которые занимаются не соотвествующей их квалификации работой, составляет 23%.

Ранее сообщалось, что появилось новое условие, влияющее на прием россиян на работу.