Число страдающих диабетом россиян увеличилось на более 20%

За пять лет число россиян, которые страдают сахарным диабетом значительно увеличилось. об этом сообщает RT.

Отмечается, что пациентов с диабетом стало больше на 23%.В 2013 году было зафиксировано 3,9 млн случаев сахарного диабета, а в 2018 году этот показатель достиг 4,8 млн человек.

Самый высокий уровень заболевания наблюдается в Псковской области (на 100 тыс. населения пришлось 4,8 тыс. случаев), а также в Тульской и Ивановской областях (по 4,5 тыс. случаев), в Карелии (4,4 тыс.) и Орловской области (4,3 тыс.).

Уточняется, что самая маленькая доля больных сахарным диабетом наблюдается в Дагестане — 1,1 тыс. случаев. Врачи связывают данные показатели с изменившимся образом жизни россиян.

Ранее сообщалось, что в Минздраве сообщили о росте числа больных рассеянным склерозом.