Появилось новое условие, влияющее на прием на работу россиян

В Роструде назвали новое условие, которое будет влиять на решение при приеме на работу. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что в резюме для поиска работы появится новая графа. Ей станет участие в волонтерских программах.

В ведомстве считают, что опыт волонтерской деятельности является сильной чертой потенциального работника.

Главы ведомства Денис Васильев отметил важность работы в волонтерских организациях.

Ранее социологи рассказали, как работодатели в России относятся ко сну на работе.