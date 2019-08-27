Умерла дизайнер Изабель Толедо

Скончалась американский дизайнер кубинского происхождения Изабель Толедо. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что женщина скончалась в возрасте 59 лет от рака молочной железы.

Толедо занималась изучением дизайна и живописи в Технологическом институте моды (Fashion Institute of Technology) и школе дизайна Parsons (Parsons School of Design).

Популярность дизайнер приобрела после созданию платья для бывшей первой леди США Мишель Обамы в 2009 году. Кроме того, Толедо работала с такими селебрити, как Деми Мур, Деби Мейзар и Дебра Мессинг.