Безопасное расстояние от свалок до аэродромов назвали в Минтрансе

Директор департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова рассказала, каким должно быть расстояние от свалок до аэродромов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она заявила, что территории, на которых наблюдается массовое скопление птиц, должны быть расположены в радиусе 15 км от аэродромов.

Отмечается, что Минтранс занимается разработкой законопроета, согласно которому аэродромы должны будут установить шесть зон, на которых строительство будет ограничено требованиями безопасности полетов.

Петрова подчеркнула, что данные требования не освобождают администрацию аэродромов от прямой обязанности по предотвращению столкновений самолетов с птицами при взлетно-посадочных операциях.

Ранее сообщалось, что аэропорт Жуковский купит новое оборудование для отпугивания птиц.