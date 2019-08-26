Внука экс-главы Коми обнаружили мертвым в Подмосковье

Внука бывшего руководителя Республики Коми Юрия Спиридонова обнаружили мертвым в доме, расположенном в элитном коттеджном поселке Одинцовского района Подмосковья. Об этом передает РЕН ТВ.

Как стало известно, внук проживал там вместе с отчимом и удаленно работал замдиректора по развитию в коммерческом кооперативе по выдаче займов в Сыктывкаре. На момент смерти ему было 32 года.

Сообщается, что труп мужчины нашла домработница.

По имеющейся информации, у внука экс-главы Коми на руках были видны порезы.

Отмечается, что мужчина любил одиночество.

Ранее в Москве нашли тело несовершеннолетнего сына чиновницы.