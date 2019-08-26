Полицейские задержаны по подозрению в надругательстве в Анапе

Следственный отдел по городу Анапы возбудил уголовное дело в отношении двоих сотрудников патрульно-постовой службы ОМВД, подозреваемых в надругательстве над 17-летней девушкой. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

Как отмечается, инцидент произошел в ночь на 26 августа. Двое полицейских обнаружили несовершеннолетнюю на пляже поселка Витязево в компании молодого человека.

Юношу попросили уйти, а девушке пригрозили привлечением к административной ответственности, если она откажется от близости сексуального характера.

В настоящее время правоохранители проводят расследование по данному делу с целью установления всех обстоятельств.

Полицейским грозит наказание по ч.2 ст.133 УК России («Понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней»).

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге троим полицейским предъявлено обвинение в изнасиловании женщины.