Уголовное дело возбуждено после смерти роженицы в Ставрополье

Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти роженицы в Ставропольском крае. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что 24-летняя женщина погибла в роддоме в Андроповском районе, куда ее доставили 15 августа на операцию кесарева сечения.

После операции ей стало хуже. На следующий день женщина скончалась. По предварительным данным, причиной смерти стала эмболия околоплодными водами.

Следственными органами изъяты необходимые документы. Проводятся мероприятия по установлению точной причины смерти.