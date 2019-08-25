Власти Британии планируют снять ограничение на провоз жидкостей в аэропортах

Власти Великобритании хотят до 2022 года оснастить все аэропорты страны 3D-сканерами для досмотра багажа, что, вероятно, позволит убрать ограничения на провоз жидкостей в ручной клади. Об этом передает BBC.

Как сообщается, данные приборы ускорят проверку пассажиров перед посадкой и повысят безопасность.

Стало известно, что на данный момент 3D-сканер есть в наличии только в аэропорту Хитроу.

Отмечается, что с помощью такого оборудования сотрудники служб безопасности могут детально рассматривать содержимое багажа, в том числе увеличивать и поворачивать изображение при его досмотре.