СМИ опубликовали видео с места гибели Игоря Хомского
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Телеканал «РЕН ТВ» выложил видео с места, где произошло ДТП с участием режиссера Игоря Хомского.
Как известно, каршеринговый автомобиль,за рулем которого находился кинодеятель, рано утром в воскресенье, 25 августа, столкнулся с припаркованным КамАЗом.
Согласно полученной информации, ДТП произошло в Юрьевском переулке в Москве.
На данный момент причины и обстоятельства аварии выясняются.
Ранее очевидцы ДТП с участием Хомского предположили, что перед аварией режиссер ехал в авто со скоростью, которая достигала 130 км/ч. Отмечается, что люди, оказавшие рядом с происшествием, попытались оказать помощь мужчине, однако он умер, не дождавшись приезда скорой.