Площадь пожаров в российских лесах вновь увеличилась

Территория распространения огня в российских лесах увеличилась за сутки на 7,7 тыс. га, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ФБУ «Авиалесоохрана».

По последним данным, 25 августа в стране было зафиксировано 109 лесных пожаров. Они охватили более 50 тыс. га, несмотря на активное тушение спасателями.

Днем ранее площадь пожаров в России составляла 42,4 тыс. га. Тогда было 122 очага возгорания.

Известно, что спасатели за 24 часа работы потушили 29 лесных пожаров на площади 429 га. Огонь больше всего атаковал лесные насаждения в Красноярском крае.

Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров в России уменьшилась.