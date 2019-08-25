«Многие болеют»: в МИД РФ ответили на заявление посольства США о здоровье Уилана

В российском министерстве иностранный дел прокомментировали твит американского посольства в России о том, что страна должна отпустить обвиняемого в шпионаже Пола Уилана домой из-за того, что он плохо себя чувствует. Ответ российское ведомство опубликовало также в твиттере.

До этого в посольстве заявили, что здоровье Уилана под угрозой и ему не предоставляют медицинские услуги, поэтому его пора отпустить домой для получения надлежащей помощи.

В ответ на это МИД России акцентировал внимание на том, что не только Уилану необходимо получать помощь врачей, но и многим заключенным в США россиянам, которые болеют.

«Многие болеют. Отпускайте, — заключили в МИД России.

Ранее сообщалось, что врач оценил здоровье обвиняемого в шпионаже Уилана.