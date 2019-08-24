Бюст советскому партизану сломали на западе Украины

В Ровенской области на западе Украины неизвестные повредили бюст советского партизана Николая Приходько. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления национальной полиции страны.

Как известно, бюст находится на улице Олеся Гончара районного центра.

Сообщается, что неизвестный лишил скульптуру головы.

По имеющейся информации, полиция уже завела уголовное дело по статье «уничтожение, разрушение или порча памятников истории или культуры».

Ранее сообщалось, что в Хорватии вандал опрокинул антифашистский памятник себе на ногу и сломал ее.