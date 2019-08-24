Два человека на Украине подорвались на двух гранатах

Из-за взрыва двух гранат в украинском городе Ивано-Франковск погибли два человека. Об этом сообщает RT со ссылкой на ГУ Нацполиции Ивано-Франковской области.

Согласно поступившей информации, погибшими оказались мужчина и его сожительница.

Как стало известно, перед инцидентом у них произошел конфликт, во время которого мужчина и устроил взрыв с помощью двух гранат РГД-5.

Уточняется, что погибший являлся участником боевых действий на востоке Украины.

По данному инциденту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины.

Ранее украинский военный подорвался на бомбе в Донбассе.