Два человека на Украине подорвались на двух гранатах
close
Из-за взрыва двух гранат в украинском городе Ивано-Франковск погибли два человека. Об этом сообщает RT со ссылкой на ГУ Нацполиции Ивано-Франковской области.
Согласно поступившей информации, погибшими оказались мужчина и его сожительница.
Как стало известно, перед инцидентом у них произошел конфликт, во время которого мужчина и устроил взрыв с помощью двух гранат РГД-5.
Уточняется, что погибший являлся участником боевых действий на востоке Украины.
По данному инциденту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины.