Полиция применила слезоточивый газ против митингующих во французском Байонне

Полиция во французском городе Байонне применила слезоточивый газ во время манифестации противников саммита «Большой семерки» (G7) в Биаррице. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, протестующие попытались протаранить полицейские заслоны при помощи вырванных из земли ограждений, а также бросили в сторону правоохранителей различные предметы, в том числе куски от цокольных этаже зданий и тротуаров.

В конечном итоге полиция была вынуждена применить слезоточивый глаз, дымовые шашки и шумовую гранату, которая оглушила журналистов, работающих на месте столкновений. Кроме этого, группа полицейских нанесла удары по одному из митингующих, предварительно повалив его на землю.

В результате ожесточенного столкновения недовольные граждане отступили.

Ранее сообщалось, что полиция использовала водометы против недовольных саммитом G7 во Франции.