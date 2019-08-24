Ветерана насмерть избили в Калуге, подозреваемый задержан

Полиция задержала жителя Малоярославца (Калужская область) по обвинению в избиение до смерти ветерана. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СК России.

Как отмечается, тело погибшего было найдено в собственной квартире. По предварительным данным, 34-летний мужчина убил ветерана в следствии нанесения ему не менее десяти ударов по голове и телу. Мотивом убийства стал грабеж.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит наказание по статье ч. 4 ст. 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствие допросило задержанного, в настоящее время решается вопрос о его аресте.

Ранее сообщалось, что ветерана Великой Отечественной войны похоронили в мешке.