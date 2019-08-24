Минздрав: Электронные сигареты приводят к тяжелым заболеваниям

Курение электронных сигарет повышает риск развития заболеваний, приводящих к летальному исходу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на члена координационного совета по борьбе против табака при министерстве здравоохранения России Виктора Зыкова.

По словам эксперта, в первую очередь вейпы сильно воздействуют на легкие курящего, после уже затрагивают другие органы. Зыков сообщил, что с каждым годом появляется все больше доказательств негативного воздействия электронных сигарет на здоровье человека.

По его мнению, по закону вейпы, как минимум, необходимо приравнять к табаку. Зыков считает, что было бы лучше вовсе не допускать привоз данного товара в России, тем самым предотвратить эпидемию их широкого потребления среди российского населения.

Ранее сообщалось, что первый случай смерти от вейпа зафиксирован в США.