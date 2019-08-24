Названы сроки переноса аварийно севшего А321 с кукурузного поля

Самолет А321 «Уральским авиалинии», совершивший аварийную посадку в поле Подмосковья, собираются перенести в другое место. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на техпредставителя авиакомпании Бориса Боркина.

По его словам, специалисты закончат демонтаж самолет к вечеру 24 августа, а утром 25 — с поля вынесут последний мусор.

«Ни один из компонентов самолета более эксплуатироваться не будет», — подчеркнул Боркин.

Планируется, что распиленные части самолета перевезут в специальный ангар на время проведения расследования, а после его окончания — их утилизируют.

Ранее сообщалось, что аварийно севший в поле Подмосковья А321 отказались пускать на сувениры.