В МВД проверят данные о стрелявших по отцу с ребенком коллекторах в Подмосковье

Полицейские проверят информацию о коллекторах, обстрелявших из пневматического пистолета отца и его ребенка в Красногорске. Об этом сообщили в местном отделе МВД, передает РИА «Новости».

По информации ведомства, в полицию поступила информация о стрельбе коллекторов в мужчину и ребенка. Отмечается, что в результате случившегося у пострадавших зафиксированы телесные повреждения.

Уточняется, что инцидент произошел в пятницу, 23 августа.

В настоящее время МВД проверяет достоверность этого сообщения.

Ранее сообщалось, что полиция проверяет данные о конфликте со стрельбой в центре Краснодара.