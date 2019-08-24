В Роспотребнадзоре назвали необходимые прививки для школьников

В Роспотребнадзоре рассказал о необходимых прививках для школьников. Список вакцин опубликован на сайте ведомства.

В перечень необходимых прививок вошли: прививка от туберкулеза, три прививки от пневмококковой инфекции, три - от гемофильной инфекции типа b, три - от гепатита B, ежегодная вакцинация против гриппа, пять прививок от полиомиелита, четыре прививки от коклюша, дифтерии и столбняка, одна прививка от кори, эпидемического паротита, краснухи.

В Роспотребнадзоре также отметили, что вакцинация защищает ребенка от опасных для жизни инфекций и подчеркнули, что прививки нужно ставить вовремя.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения предложило не пускать детей без прививок в школу.