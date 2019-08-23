Первый случай смерти от вейпа зафиксирован в США

В американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти в результате заболевания, которое спровоцировало курение электронной сигареты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Департамент общественного здравоохранения штата.

Как отмечается, человек был госпитализирован с тяжелым респираторным заболеванием после курения электронной сигареты.

В департаменте также отметили, что за последнюю неделю в Иллинойсе госпитализировали 22 человека в возрасте от 17 до 38 лет из-за проблем с дыханием впоследствии курения вейпа. Как отмечается, это число таких случаев увеличилось вдвое по сравнению с предыдущими данными.

Департамент не уточняет, стал ли этот случай первым вообще в Соединенных Штатах, но американские СМИ этого не исключают.

Ранее сообщалось, что вейперов поразила неизвестная болезнь.