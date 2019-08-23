Москалькова встретилась с Вышинским в СИЗО

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Николаевна Москалькова встретилась с главным редактором »РИА Новости Украина» Кириллом Вышинским в Лукьяновском СИЗО на Украине. Об этом сообщают «Вести».

Отмечается, что Москалькова не захотела раскрыть цели своего визита. Однако, она заверила о проведении большой работы, информация о которой в скором времени будет доступна журналистам.

Как сообщает издание, омбудсмен хочет убедить Вышинского согласиться на обмен, от которого он отказывается.

Ранее сообщалось, что обмен заключенными с Украиной пройдет без Вышинского.