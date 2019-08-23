Полицейские ищут человека, облизывающего мороженое в вирусном видео

Полиция выдала ордер на арест 24-летнему человеку, который снялся в вирусном видео в Юго-Западном Техасе, сообщает американское издание New York Post.

На видеозаписи, которую мужчина сам выложил в интернет, он достает из холодильника супермаркета контейнер с мороженым, открывает его и облизывает содержимое. Затем он возвращает контейнер в морозильную камеру.

Просмотрев запись с камер видеонаблюдения выяснилось, что после того, как видео было снято, Андерсон все-таки купил эту банку мороженого.

Однако из-за этой шалости имидж торговой марки был подпорчен, и магазину пришлось значительно снизить цену на мороженое Blue Bell. Поэтому теперь молодому человеку грозит год тюрьмы и штраф в размере 4000 долларов.