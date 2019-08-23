Семью завалило камнями в Дагестане

В Дагестане в результате обвала камней погибла семья из четырех человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД по республике.

Как отмечается, в момент камнепада автомашина ВАЗ-2107 с пассажирами внутри упала в обрыв высотой более 500 метров. Погиб мужчина, его супруга и десятилетний сын. Подросток 15 лет с тяжелыми травмами был доставлен в Центральную больницу в селении Агвали, однако, спасти его не удалось.

Ранее сообщалось, что ребенок погиб в результате падения автомобиля в пропасть в Дагестане.