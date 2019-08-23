Российский электрик пережил удар током в шесть тысяч вольт

В Мурманской области электромонтажник смог выжить после удара током в шесть тысяч вольт, сообщает Следственный комитет.

Инцидент попал на видеозапись.

На кадрах видно, как во время демонтажа резервных кабелей происходит вспышка, и мужчину с коллегами отбрасывает в сторону.

Другие рабочие разбежались, боясь получить удар током.

Мужчину госпитализировали с ожогами 60% в шоковом состоянии.

По данным ведомства, инцидент произошел из-за того, что монтажник не надел защитную форму и не проверил отсутствие тока в кабелях.