Пограничник допросил главреда Empire Magazine в США из-за ненависти к журналистам

В международном аэропорту Лос-Анджелеса пограничник устроил допрос главному редактору британского онлайн-журнала Empire Magazine Джеймсу Дайеру. Об этом сообщает The Independent.

Как отмечается, представитель пограничной службы начал расспрашивать Дайера служил ли он на CNN, MSNBC или в других «распространяющих ложные сведения американскому народу» СМИ после того, как увидел у него удостоверение журналиста.

«Он агрессивно твердил мне, что журналисты лжецы и покушаются на ценности демократии», — заявил Дайер.

Известно, что инцидент произошел в четверг, 22 августа.

Ранее сообщалось, что журналист подаст в суд на Белый дом из-за лишения аккредитации.