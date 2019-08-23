Пытавшиеся покинуть Украину туристы избавились от своих паспортов

В Киеве в аэропорту «Борисполь» были задержаны граждане Ирана без документов, которые направлялись через Украину из Турции в Армению. Об этом сообщает пресс-служба Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» в фейсбуке.

Как отмечается, пограничники заметили, что группа иностранцев отправилась в туалет вместо того, чтобы проследовать на свой рейс.

Уточняется, что туристы пробыли там долгое время, после чего заявили, что у них нет паспортов.

Однако, как подчеркивается, сотрудники правоохранительных органов после осмотра уборной обнаружили остатки документов туристов.

В пресс-службе добавили, что иностранцам за вознаграждение должны были передать фальшивые паспорта и посадочные талоны на один из европейских рейсов.

В ведомстве также подчеркнули, что туристов вернут в Турцию обратным рейсом.

Ранее сообщалось, что за поддельные паспорта ужесточат наказание.