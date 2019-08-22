Глава СПЧ назвал статью об оскорблении чувств верующих практически мертвой

Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что статья Уголовного кодекса об оскорблении чувств верующих применяется крайне редко в стране и является «практически мертвой». Об этом сообщает ТАСС.

«Если вы посмотрите судебную статистику, то вы увидите, что эта статья практически не применяется», — сказал Федотов.

По его словам, в настоящее время дел такого характера очень мало.

Глава СПЧ напомнил, что закон защищает как чувства верующих, так и чувства атеистов. При этом он подчеркнул, что статья применяется лишь в случае прямого умысла.

Ранее сообщалось, что в СПЧ предложили декриминализировать оскорбление чувств верующих.